"Дніпро та Одеса впадуть": Ілон Маск відзначився цинічною заявою про війну в Україні

Американський мільярдер та винахідник Ілон Маск, який неодноразово потрапляє в скандали через свої заяви, вважає, що у разі тривалої війни "Дніпро та Одеса можуть впасти" під натиском російських військових сил.

Свою цинічну заяву Маск написав на сторінці у X.

Також читайте Росіяни використовують Starlink на фронті: Ілон Маск виступив із заявою

Ба більше, він звинуватив Україну, що вона почала "атакувати більшу армію, яка мала глибоку оборону, мінні поля та потужнішу артилерію". Він назвав це "трагічною втратою життя для України".

"Рік тому я рекомендував Україні закріпитися і задіяти всі ресурси для оборони. Навіть тоді важко утримувати землю, яка не має сильних природних бар’єрів. Немає жодного шансу, що Росія забере всю Україну, оскільки місцевий опір буде надзвичайно сильним на Заході, але Росія точно отримає більше землі, ніж вона має сьогодні", - вважає американський мільярдер.

Маск закликав Україну до переговорів із Росією, поки "Росія не завоює" більше територій.

"Чим довше триватиме війна, тим більше території завойовуватиме Росія, поки не дійде до Дніпра, який важко подолати. Але якщо війна триватиме досить довго, впаде і Одеса. Чи втратить Україна весь доступ до Чорного моря чи ні, на мій погляд, справжнє питання, яке залишається. Я рекомендую врегулювати це шляхом переговорів до того, як це станеться", - висказався відомий винахідник.

Нагадаємо, за матеріалами Welt, російські загарбники нарощують використання Starlink в Україні.

Провідні новини на сьогодні: