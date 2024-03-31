Зеленський привітав українців, які сьогодні відзначають Великдень

Президент України Володимир Зеленський привітав християн західного обряду, які сьогодні, 31 березня, відзначають Великдень.

Вітання глава держави опублікував у своєму Telegram-каналі.

"​​Вітаю українців і всіх християн, які відзначають Великдень сьогодні. Свято, що нагадує нам про силу духу, яка не дозволить темряві перемогти. Не дасть затьмарити волю. І яка об’єднує – об’єднує сім’ї, народи та континенти.

Не буває зараз ночі й дня, коли російський терор не намагався б зламати наше життя. Цієї ночі – знову ракети, знову "шахеди"​​ проти людей. Але ми захищаємось, ми витримуємо, наш дух не здається і знає, що можна відвернути загибель. Життя може перемогти.

Хай сьогодні будуть почуті всі молитви про захист від зла. Хай віра єднає всі добрі серця та зміцнює тих, хто захищає свій дім. І хай ближчим стане справжній мир для всієї нашої України та всіх народів, які страждають від воєн", - йдеться у тексті привітання.

Раніше ми писали, чому не змінили дату Великодня в Україні і як розраховують її християни східного і західного обрядів.

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