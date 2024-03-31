Зеленский поздравил украинцев, отмечающих сегодня Пасху

Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда, которые сегодня, 31 марта, отмечают Пасху.
Поздравление глава государства опубликовал в своем Telegram-канале.
"Поздравляю украинцев и всех христиан, отмечающих Пасху сегодня. Праздник, напоминающий нам о силе духа, которая не позволит темноте победить. Не даст омрачить волю. И которая объединяет – объединяет семьи, народы и континенты.
Не бывает сейчас ночи и дня, когда российский террор не пытался сломить нашу жизнь. Этой ночью – снова ракеты, снова "шахеды" против людей. Но мы защищаемся, мы выдерживаем, наш дух не сдается и знает, что можно предотвратить гибель. Жизнь может победить.
Пусть сегодня будут услышаны все молитвы о защите от зла. Пусть вера объединяет все добрые сердца и укрепляет тех, кто защищает свой дом. И пусть ближе станет настоящий мир для всей нашей Украины и всех народов, страдающих войнами", — говорится в тексте поздравления.
Ранее мы писали, почему не изменили дату Пасхи в Украине и как рассчитывают христиане восточного и западного обрядов.
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