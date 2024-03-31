Зеленский шокировал украинцев неутешительным прогнозом о ходе войны

Украинский президент откровенно попытался объяснить американскому журналисту положение дел на фронте и как будет развиваться ситуация без помощи США.

Очередное интервью Владимира Зеленского одному из топовых западных СМИ всколыхнуло мир и смутило украинцев. Президент откровенно рассказал о том, сможет ли Украина сдержать российскую агрессию без американской помощи.

О том, какая главная проблема на фронте, какая угроза существует для крупных украинских городов и какое послание Зеленский передал Конгрессу США — говорится в эксклюзивном обзоре Артема Зябкина на TSN.UA.

Как происходило громкое интервью Зеленского

Мало кому из людей не только в Украине, но и во всем мире удалось попасть на Банковую в Офис президента, да еще в разгар войны. С самого начала вторжения правительственный квартал Киева надежно охраняется.

Вероятно, именно поэтому журналист американского издания The Washington Post Дэвид Игнатиус начал с того, что описал президента, сидевшего перед ним и разговаривавшего под запись, но не на камеру.

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“Зеленский дал интервью в засыпанном мешками с песком хорошо охраняемом президентском доме, который, казалось, был почти пустым после более чем двух лет войны. Охрана была настолько жесткой, что мне пришлось сдать свои пластиковые фломастеры. Но Зеленский оказался таким же резвым и бойким, как и тогда, когда дерзко стоял во дворе, когда началась война.

Зеленский, актер, ставший президентом воюющей страны, теперь полностью вживается в эту роль. На нем был привычный украинский военный свитшот и боевые штаны. Здесь, на родном поле, он выглядел менее истощенным, чем около месяца назад на конференции в Мюнхене. Кажется, ему нравится быть символом нации в состоянии войны”, — так он описал ситуацию во время интервью.

Продолжит ли Украина бомбить российские НПЗ

Первым, о чем журналист спросил Зеленского, были украинские атаки по российским нефтеперерабатывающим заводам. Ранее СМИ писали, что успешные украинские атаки дронами, которые за короткое время выбили 12% всей российской нефтепереработки, возмутили администрацию Байдена. Все из-за возможного повышения цен на топливо в США незадолго до президентских выборов.

Зеленский, похоже, поставил точку во всех дискуссиях вокруг этого.

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“Президент Владимир Зеленский ответил резко и обратился к Конгрессу, в то время, когда российские ракеты обстреливали юг Украины: “Дайте нам оружие, чтобы остановить российские атаки, или Украина усилит свои контратаки на российские аэродромы, энергетические объекты и другие стратегические цели ”, — говорится в статье.

Дэвид Игнатиус пишет: "Зеленский чувствует, что у него нет другого выбора". Российские ракеты и бомбы продолжают уничтожать украинскую энергосистему и критическую инфраструктуру — президент вынужден бить в ответ — в надежде на создание системы сдерживания.

“Я спросил у Зеленского, предупреждали ли официальные лица США от таких атак на энергетические объекты в России, как говорят в Вашингтоне. "Реакция США на это не была положительной", — подтвердил он, но Вашингтон не мог ограничить размещение Украиной собственного оружия собственного производства. “Мы использовали наши дроны. Никто не может сказать нам, что вы не можете".

Зеленский знает, как остановить россиян

По мнению президента Зеленского, единственный способ остановить террористические атаки России на украинскую энергетику – заставить ее заплатить за это.

"Если нет противовоздушной обороны, чтобы защитить нашу энергосистему, и россияне атакуют ее, мой вопрос: почему мы не можем им ответить? Их общество должно научиться жить без бензина, без дизеля, без электричества. … Это справедливо. Когда Россия прекратит эти шаги, мы остановимся", – сказал он.

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Помочь Украине прекратить бесконечные бомбардировки РФ можно хоть сейчас и для этого нужны американские ракеты ATACMS с дальностью около 500 километров.

"Когда у России есть ракеты, а у нас нет, они атакуют ракетами: все — газ, энергетику, школы, заводы, гражданские здания", — сказал Зеленский.

"ATACMS, это ответ", — продолжил он. Зеленский сказал, что хочет использовать ракеты большей дальности не для нападения на территорию России, а по аэродромам в Крыму.

Когда Россия узнает, что мы можем уничтожить эти самолеты, они не будут атаковать из Крыма. Это как с морским флотом. Мы их вытеснили из наших территориальных вод. Сейчас мы их вытесним из аэродромов Крыма", – пояснил он.

Спросили у Зеленского и его мнение о том, почему ракеты до сих пор не в Украине и почему президент Байден такой осторожный, когда речь идет об оружии.

"Я думаю, что он осторожно относится из-за возможного ядерного удара со стороны России", — ответил Зеленский.

Его собственное мнение состоит в том, что Владимир Путин не рискнул бы обмениваться ядерными ударами, но он признал, что российский лидер непредсказуем: "Он безумный. В мире нет никого, кто мог бы сказать на 100 процентов, что он будет делать. Вот почему Байден осторожен”.

Будет ли Украина отступать

Без американской помощи Украина начнет постепенно отступать. Вот такая неприятная правда от Зеленского. Как пишет журналист, украинский президент откровенно попытался объяснить ему положение дел, взял листик, ручку и нарисовал просто схему фронта.

"Если вам нужно 8 000 выстрелов в день, чтобы защитить линию фронта, а у вас есть только, например, 2 000 выстрелов, вы должны делать меньше. Как? Конечно, вернуться назад. Сделать линию фронта короче. Если она прорвется, россияне могут пойти на большие города”, — говорится в статье.

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ВСУ постоянно ищут "какой-то способ" не отступать и после захвата россиянами Авдеевки в феврале Украина стабилизировала ситуацию на фронте благодаря "умным шагам" военных, говорит президент.

“Зеленский дал ужасную характеристику своему противнику. "Путин хитер, но не умен", — сказал он. “Когда вы боретесь с умным человеком, это борьба за правилами. Но когда воюешь с хитрым, это всегда опасно".

Заглядывая вперед Зеленский сказал, что варианты Украины зависят от решения Конгресса. Пока Украина уверена, что ее продолжает поддерживать США, "мы будем оставаться там, где мы сейчас на Востоке". По его словам, Украина может проводить ограниченные наступательные операции, но "чтобы их вытеснить, нам нужно больше оружия".

"Мы потеряли полгода", пока Конгресс спорил, сказал он. “Мы больше не можем терять время. Украина не может быть политическим вопросом между сторонами. Он сказал, что критика помощи Украине не понимает ставок в войне. "Если Украина упадет, Путин разделит мир" на друзей и врагов России, сказал он", — пересказал содержание откровенных объяснений украинского президента американский журналист.

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Напомним, ранее конгрессмен-республиканец Майкл Маккол сообщил, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон планирует после пасхальных каникул вынести на голосование законопроект о помощи Украине.

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