"Оккупанты давят до мая": эксперт объяснил, зачем РФ так спешит на фронте

По мнению Снегирева, рано или поздно решение о помощи Украине от США будет принято. А до этого времени РФ пытается максимально воспользоваться "окном возможностей".

Российские оккупанты давят на фронте, чтобы преуспеть на поле боя до мая. Потому что потом начнется работа инициативы стран ЕС по поставке Украине снарядов.

Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает "Главред".

Эксперт отметил важность помощи США для Украины. По его мнению, неправильно делать вид, что Украина может продержаться и без помощи Вашингтона. Особенно с учетом того, что большинство необходимых Украине технологий производится именно в США, в том числе и ЗРК Patriot.

"Самолеты F-16 и средства поражения дальнего радиуса действия, ракеты ATACMS, тоже американского производства, поэтому согласие на их прямую поставку — это прерогатива США", — напомнил Снегирев.

Он отметил, что даже программа по предоставлению артиллерийских снарядов – это тоже инициатива США "как в момент финансирования, так и военного сотрудничества со странами-производителями".

"Именно поэтому россияне давят до мая, поскольку понимают, что тогда начнется работа инициативы стран ЕС по поставкам Украине снарядов. А это может кардинально изменить ситуацию на линии боевого столкновения, поскольку плотность поражения будет в пользу Украины. На этом можно минимизировать как численное преимущество, так и проводить успешное контрнаступление", – подытожил эксперт.

Ранее в издании Politico предупредили, что из-за боеприпасов и опасений властей усилить мобилизацию Украина оказалась в угрожающей ситуации.

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