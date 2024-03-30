"Окупанти тиснуть до травня": експерт пояснив, навіщо РФ так поспішає на фронті

На думку Снєгирьова, рано чи пізно рішення про допомогу Україні від США буде ухвалене. А до цього часу РФ намагається максимально скористатися "вікном можливостей".

Російські окупанти тиснуть на фронті, щоб здобути найбільше успіхів на полі бою до травня. Бо тоді почнеться робота ініціативи країн ЄС щодо постачання Україні снарядів.

Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов, передає "Главред".

Експерт наголосив на важливості допомоги США для України. На його думку, неправильно робити вигляд, що Україна може протриматися і без допомоги Вашингтона. Особливо з урахуванням того, що більшість необхідних Україні технологій виробляються саме у США, зокрема і ЗРК Patriot.

"Літаки F-16 та засоби ураження далекого радіусу дії, ракети ATACMS, теж американського виробництва, тому згода на їхнє пряме постачання – це прерогатива США", – нагадав Снєгирьов.

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Він зауважив, що навіть програма з надання артилерійських снарядів – це теж ініціатива США "як у моменті фінансування, так і військової співпраці з країнами-виробниками".

"Саме тому росіяни тиснуть до травня, оскільки розуміють, що тоді почнеться робота ініціативи країн ЄС щодо постачання Україні снарядів. А це може кардинально змінити ситуацію на лінії бойового зіткнення, оскільки щільність ураження буде на користь України. На цьому можна мінімізувати як чисельну перевагу, так і проводити успішний контрнаступ", – підсумував експерт.

Раніше у виданні Politico попередили, що через боєприпаси та побоювання влади посилити мобілізацію Україна опинилася в загрозливій ситуації.

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