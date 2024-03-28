Критична ситуація: Зеленський сказав, коли РФ піде у наступ

Президент України Володимир Зеленський відверто розповів про ситуацію на фронті та зізнався, коли можливий новий наступ Росії, як ЗСУ вдалось зупинити рашистів взимку та чому це може не вдатися знову.

Чого насправді хоче Путін і що буде, якщо Україна програє, повідомили журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Президент України Володимир Зеленський відверто розповів про ситуацію на фронті та зізнався, коли можливий новий наступ Росії, як ЗСУ вдалось зупинити рашистів взимку та чому це може не вдатися знову.

Чого насправді хоче очільник Кремля Путін і що буде, якщо Україна програє, читайте далі.

Критична ситуація

“Нам потрібна допомога зараз!”. Президент Володимир Зеленський дав гучний, утім зовсім не позитивний прогноз на наступні кілька місяців війни! В інтерв’ю CBS News він зауважив, що наразі ворог тисне і, не рахуючись ні з чим, продовжує свій наступ, “знищуючи цілі міста та села”. Попри нестачу боєприпасів та техніки, Україні вдалося зупинити навалу ворога взимку, втративши лише Авдіївку. У червні, коли РФ масовано полізе знову, так може і не вийти.

"Нам потрібна допомога зараз": Зеленський каже, що назріває наступ Росії

Зеленський визнав, що вторгнення російських військ, а також їхні, як іноді здається, нескінченні запаси ракет і снарядів, уже призвели до знищення «деяких населених пунктів”.

"У нас не було снарядів, артилерійських снарядів, багатьох різних речей", — сказав він.

За його словами, наступ росіян очікують приблизно в кінці травня або в червні.

"А перед цим нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді радіють і тому, що ми стабілізували ситуацію", — сказав Зеленський про інших партнерів України. "Ні, я кажу, що нам зараз потрібна допомога".

Фото: Володимир Зеленський

Україні не вистачає артилерії

Є й іншого роду проблема на фронті. Крім того, що у росіян більше боєприпасів, їх артилерія ще й б’є на більшу відстань. Зеленський каже, що ця різниця становить 20 км і вона вкрай відчутна на фронті. До того ж Росія має лише одну дієву тактику — стирати населені пункти з лиця землі.

"Зазвичай, коли вони атакують артилерією, то знищують села, і уже після цього вони завжди намагаються зайняти його", — сказав Зеленський.

"Ми не знаємо, що буде завтра. Тому треба готуватися".

Вкрай потрібна ППО

Україна вкрай потребує американської допомоги! Передусім йдеться про артилерію, якої бракує ЗСУ, але не тільки. Останні нищівні ракетні атаки, а також удари по прифронтовим містам і селам російськими КАБами показали - Україні потрібні новітні системи ППО, здатні збивати новітні аеробалістичні ракети як-то “Кинджал” або “Циркон”, а також нищити російські бомбардувальники ще до пуску керованих авіабомб. З цим впорались би додаткові Петріоти.

Інтерв’ю журналістам Зеленський дав саме на Сумщині, де за останні місяці російські обстріли посилились в рази. Україна ж уже демонструвала, що може збивати російські пташки поблизу фронту.

Зеленський звернувся до США

Зробив заяву Зеленський і щодо затримки у допомозі США. Нагадаю, Конгрес досі блокує законопроєкт, який передбачає 61 мільярд доларів Україні. Без цих грошей Україні не отримати ні зброї, ні техніки від США. Багато хто в Америці, зокрема, прихильники Трампа, кажуть, що Вашингтон і так забагато витратив грошей на Україну. Зеленський має аргумент і на це.

"Десятки мільярдів залишаються в США", - сказав він.

"Давайте будемо чесними, гроші, які виділяє Конгрес, адміністрація, у більшості випадків 80% цих грошей — ну, принаймні більше 75% — залишаються в США. Ці боєприпаси надходять до нас, але виробництво відбувається там, і гроші залишаються в США, і податки залишаються в США"

"Так, це величезна підтримка, але вона потрібна", — додав президент.

Путін йде відновлювати СРСР?!

Якщо ж Україна програє, Путін піде на Європу! Зеленський упевнений, що головна мрія диктатора - відновити кордони СРСР. Всі ж колишні радянські республіки, а також колишні “союзники” червоних в Європі в уявленні Путіна всього лиш дрібні сателіти.

"Для нього ми є сателітом Російської Федерації. На даний момент це ми, потім Казахстан, потім країни Балтії, потім Польща, потім Німеччина. Принаймні половина Німеччини. Навіть завтра ракети можуть долетіти до будь-якої держави. Ця агресія і армія Путіна можуть прийти в Європу, і тоді громадяни Сполучених Штатів, солдати Сполучених Штатів повинні будуть захищати Європу, тому що вони є членами НАТО".

Путін “ображений” на цивілізований світ?!

Путін, за словами Зеленського, глибоко ображена людина, до того ж не тільки на Україну, а й на США! “Він вам не пробачить 80-ті, 90-ті” - заявив президент. Тобто, не пробачить американцям розвалу його улюбленої совкової імперії.

Зеленський про теракт в “Крокусі”

Спитали у Зеленського і про недавній теракт у Підмосков'ї. Каже, у Києві не здивувались, коли Путін звинуватив Україну в організації бійки в “Крокусі”. Зеленський переконаний, що саме так Путін спробує замотивувати та об’єднати росіян.

"Навіть після того, як ІДІЛ взяла на себе відповідальність!» — здивувався Зеленський, назвавши інсинуації Путіна "смішними".

"Йому байдуже, чи це терористичний акт, чи економічний акт, чи нафтова промисловість, чи якась із цих сфер", — сказав Зеленський, звинувативши його в тому, що він «використовує це, щоб максимально об’єднати своє суспільство — навіть те, що має. В Москві, з такою кількістю жертв і поранених, він використовує все це лише для однієї мети, щоб виправдати, що України не існує".

Нагадаємо, 28 березня український президент говорив з лідерами країн-партнерок України. Головну тему розмови президент назвав захист життя і міжнародну безпеку.

Раніше Володимир Зеленський повідомив про новопризначеного голову Служби зовнішньої розвідки Іващенка.

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