Зеленський поговорив зі спікером Джонсоном: про що йшлося

Допомога від Сполучених Штатів є критично важливою для нашої держави.

Український лідер провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Зеленський подякував йому особисто, обом партіям, американському народу та президенту Байдену за життєво важливу підтримку України від початку російського вторгнення.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Як повідомив головнокомандувач, він розповів про ситуацію на полі бою, зокрема – стрімке посилення російського повітряного терору. Так, лише за минулий тиждень українські міста та громади зазнали ударів 190 ракетами, 140 "Шахедами" та 700 КАБами. Виведена з ладу найбільша українська ГЕС.

"У цій ситуації швидке ухвалення Конгресом допомоги для України критично важливе. Ми усвідомлюємо, що в Палаті представників є різні позиції щодо того, як це зробити, але головне – щоб питання допомоги Україні залишалося чинником об'єднання", – пише Зеленський.

Також обговорили необхідність якнайшвидшого перекриття джерел, з яких Росія фінансує свою війну, та використання заморожених російських активів на користь України. В цьому ми також розраховуємо на лідерство Конгресу.

Раніше президент представив новопризначеного голову Служби зовнішньої розвідки Іващенка.

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