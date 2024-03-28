Зеленский поговорил с Джонсоном: о чем шла речь

Помощь от Соединенных Штатов критически важна для нашего государства.
Украинский лидер провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Зеленский поблагодарил его лично, обе партии, американский народ и президент Байден за жизненно важную поддержку Украины с начала российского вторжения.
Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.
Как сообщил главнокомандующий, он рассказал о ситуации на поле боя, в частности – стремительное усиление российского воздушного террора. Так, только за прошедшую неделю украинские города и общины получили удары 190 ракетами, 140 "Шахедами" и 700 КАБами. Выведена из строя крупнейшая украинская ГЭС.
"В этой ситуации быстрое принятие Конгрессом помощи для Украины критически важно. Мы отдаем себе отчет, что в Палате представителей есть разные позиции относительно того, как это сделать, но главное – чтобы вопрос помощи Украине оставался фактором объединения", – пишет Зеленский.
Также обсудили необходимость скорейшего перекрытия источников, из которых Россия финансирует свою войну, и использование замороженных российских активов в пользу Украины. В этом мы также рассчитываем на лидерство Конгресса.
Ранее президент представил новоназначенного главу Службы внешней разведки Иващенко.
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