Зеленский поговорил с Джонсоном: о чем шла речь

Украинский лидер провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Зеленский поблагодарил его лично, обе партии, американский народ и президент Байден за жизненно важную поддержку Украины с начала российского вторжения.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщил главнокомандующий, он рассказал о ситуации на поле боя, в частности – стремительное усиление российского воздушного террора. Так, только за прошедшую неделю украинские города и общины получили удары 190 ракетами, 140 "Шахедами" и 700 КАБами. Выведена из строя крупнейшая украинская ГЭС.

"В этой ситуации быстрое принятие Конгрессом помощи для Украины критически важно. Мы отдаем себе отчет, что в Палате представителей есть разные позиции относительно того, как это сделать, но главное – чтобы вопрос помощи Украине оставался фактором объединения", – пишет Зеленский.

Также обсудили необходимость скорейшего перекрытия источников, из которых Россия финансирует свою войну, и использование замороженных российских активов в пользу Украины. В этом мы также рассчитываем на лидерство Конгресса.

Ранее президент представил новоназначенного главу Службы внешней разведки Иващенко.

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