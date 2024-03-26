Зачем Данилова уволили из СНБО, а Литвиненко – из внешней разведки: Зеленский объяснил

Зеленский не уточнил, действительно ли Данилова назначат послом в Норвегии

Вечером, 26 марта, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Кадровые изменения в СВР и СНБО

Президент прокомментировал увольнение Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначения вместо него Александра Литвиненко, до этого возглавлявшего Службу внешней разведки (СВР).

"Я благодарен Алексею Данилову за работу в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление. Об этом позже", – сказал глава государства.

Зеленский не уточнил, действительно ли Данилова назначат послом в Норвегии, как об этом писал нардеп Гончаренко.

"Новым секретарем СНБО я назначил Александра Литвиненко — он объединит свой опыт руководства Службой внешней разведки Украины с задачами, которые перед Советом нацбезопасности и обороны. Новым руководителем внешней разведки стал Олег Иващенко, он имеет соответствующий опыт", — сказал президент.

Зеленский заявил, что ожидает от этих кадровых изменений "укрепление стратегических возможностей нашего государства прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность".

Ликвидации последствий российских ударов

Президент заверил, что в регионах, подвергшихся российским ударам, в частности в Харькове, продолжаются восстановительные работы.

"Сегодня был соответствующий доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля. И я благодарен всем на местах, кто работает ради людей, кто без перерыва, круглосуточно делает все, что возможно, чтобы люди и предприятия были с электричеством, связью, транспортом", – подытожил глава государства.

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Зеленский объяснил увольнение Данилова! Обращение за 26 марта