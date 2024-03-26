Уже бывший: Данилов, которого вы не знали

Данилов запомнился своими жесткими высказываниями в адрес России и рядом громких заявлений и решений.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Данилов был тринадцатым секретарем СНБО. Он занимал этот пост с 3 октября 2019 года.

ТСН.ua собрал все, что известно о ныне уже бывшем секретаре СНБО и его громких заявлениях в должности.

Краткая биография

Алексей Данилов родился 7 сентября 1962 года в городе Красный Луч.

В 1977-1981 годах учился в Старобельском совхозе-техникуме (специальность — ветеринар). В 1999 году окончил Луганский педагогический университет им. Тараса Шевченко (специальность – учитель всемирной истории).

В 2000 году окончил магистерскую программу по менеджменту в Восточноукраинском национальном университете им. Владимир Даль, а также получил специальность юриста в Луганском институте внутренних дел.

Первые политические шаги

В 90-е был мэром Луганска, пытался пройти в Раду, затем на президентских выборах 2004 года возглавил Луганский штаб Виктора Ющенко, стал губернатором области, избрался в парламент от БЮТ, но пробыл там всего два года.

В 2007 году Данилов из публичной политики исчез и не появлялся в ней до 2014 года — тогда он рассказал в одном из интервью, что война в Украине закончится развалом России.

Должность секретаря СНБО

Когда на сайте президента появился указ о назначении Данилова на должность секретаря СНБО, в среде луганских журналистов и блоггеров началась дискуссия: кто-то писал, что Данилов — "бандит из 90-х", другие — что в СНБО он будет на своем месте, потому что всегда боролся с системой. Казус Данилова уникален — его политическая карьера началась в Луганске, он видел рассвет и мероприятие Партии регионов и точно знает, почему на Донбассе началась война.

До полномасштабного российского вторжения Данилов фактически был не только секретарем, но и представителем СНБО. Он почти после каждого заседания совета давал брифинги для журналистов, во время которых рассказывал о принятых решениях и отвечал на вопросы прессы.

После 24 февраля 2022 Данилов также регулярно появлялся в эфирах телеканалов, и не только национального телемарафона, где отвечал на вопросы, связанные с войной и социально-политической жизнью страны.

Алексей Данилов был одним из самых преданных и публичных членов команды президента Владимира Зеленского. В многочисленных интервью СМИ как до, так и во время полномасштабного военного вторжения он комментировал широкий спектр вопросов — от политических споров до возможного развития событий на фронте.

Громкие заявления и решения Данилова

В должности секретаря СНБО Алексей Данилов запомнился громкими заявлениями, а также тем, что фактически превратил этот орган из политического отстойника в активный инструмент реализации замыслов президента.

Заявление о статусе украинского языка

В январе 2021-го Данилов прокомментировал заявление секретаря Совбеза РФ о государственном статусе украинского языка. Данилов подчеркнул, что украинский язык является единственным государственным, и советов России по этому вопросу официальный Киев не нуждается.

Он также напомнил, что после оккупации Крыма и развязки войны на Донбассе Россия для украинцев — государство-агрессор.

Предлагал ограничить полномочия нардепа двумя сроками.

В феврале 2021 года политическое руководство Украины обсуждало идею ограничения максимальной продолжительности полномочий народного депутата. “Я могу сказать, что есть предложение для того, чтобы двумя сроками ограничить продолжительность полномочий народных депутатов. Два срока максимально отработал и покажи себя обществу”, — отметил Данилов.

Поддерживал переход на жесткую президентскую республику в Украине

В октябре 2021-го мы писали, что Данилов поддерживал переход Украины на жесткую президентскую республику : «Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, понимающий, на что он идет, зачем и так далее”.

Санкции против пророссийских политиков

С помощью СНБО в 2021 году были введены тысячи санкций против уголовных авторитетов, контрабандистов, пророссийских политиков и подконтрольных им СМИ. Многие юристы тогда говорили о сомнительной с точки зрения закона такой деятельности Совета нацбезопасности и обороны.

Заявление о возможном вторжении России в январе 2022 года: "Не видим угроз"

25 ноября 2021 года Данилов рассказал, готовится ли Украина к вероятному вторжению России, о котором предупреждали иностранные СМИ, и стоит ли его вообще ожидать в ближайшее время. Он считал, что РФ не решится на полномасштабное вторжение в январе 2022 года, однако не исключает агрессию Кремля в будущем.

А в марте 2022 года Данилов заявил в эфире Радио Свобода, что военно-политическое руководство Украины начало готовиться к войне с ноября 2021 года. "Я всегда ходил в гражданской одежде, а в ноябре надел черную форму — это был знак того, что мы готовимся", — сказал Данилов.

"Украина действительно готовилась к вторжению"

Уже после начала полномасштабного вторжения Данилов в интервью BBC Украина заявил, что власти действительно готовились к вторжению, но не знали точной даты.

“Мы осознали, что будет происходить на территории нашей страны. Более того, дата нападения была не 24 февраля, а 22-го. Они 22 февраля должны были напасть на нашу страну в том формате, который есть сейчас”, — отметил он.

Резонансное заявление об украинских военнопленных на борту Ил-76

Данилов в интервью "Бабелю" заявил, что в России действительно потерпел крушение самолет Ил-76, но, по его словам, украинских военнопленных в нем не было.

«Были там наши пленники, я вам точно могу сказать – нет. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Если бы это произошло, то количество биологического материала, то, что называется, скажем так, погибшие, было бы в значительном количестве”, — отметил Данилов.

Такое заявление он сделал, несмотря на то, что российские власти сообщали об обратном, а украинская разведка отмечала, что выяснение всех обстоятельств до сих пор продолжается.

Данилов рассказал, где во время войны его два сына

В сентябре 2023 года Данилов ответил хейтерам, утверждавшим, что его дети за рубежом и заявил, что два его сына служат в ВСУ.

Откуда вы знаете, где мои дети? Я точно знаю, где они есть и чем занимаются. Когда выходит человек и начинает что-то рассказывать. Ну откуда тебе это вообще известно? Дети шутят, говорят, что приезжают ко мне из Лондона, Парижа, Майами, – сказал он.

Данилов отметил, что двое его сыновей служат в рядах Сил обороны: “У одного Париж — это военная часть, у второго — часть территориальной обороны под Киевом в селе. А начинать оправдываться, что-то доказывать не вижу смысла”.

Данилов ответил, согласовывать ли Украина удары по объектам в РФ

14 марта Данилов ответил на информацию о том, что США якобы просили Киев не бить по нефтеперерабатывающим заводам РФ, что Киев не будет спрашивать разрешения ни у кого о том, какие цели атаковать на территории России. какие цели будем накрывать в РФ, что касается военно-промышленного комплекса, питающего российскую армию — оно все будет уничтожаться”.

Резкий ответ на предложение Китая о мирных переговорах с РФ

19 марта Данилов отреагировал на предложение Китая относительно мирных переговоров с РФ. Он заявил, что Украина сама будет решать свою судьбу. Наше государство не собирается отдавать территории и избавляться от своего суверенитета.

“Что касается Ли Хуэя, я хочу всем напомнить: без нас никто нашу судьбу решать не будет. Мы не позволим никому, ни одной стране, без нас, без воли нашего народа что-либо там решать. И все попытки, как и попытки нам диктовать какие-то условия — мы слишком дорого заплатить за то, что имеем право сидеть за столом и имеем право понимать, какой должен быть мир... Если кто-то считает, что мы должны избавиться от своей территории, избавиться от своего суверенитета... свое отдавайте, мы свое отдавать никому не собираемся и не будем”, — подчеркнул Алексей Данилов.

Данилов прокомментировал свое увольнение

Данилов прокомментировал свое увольнение с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое принял президент Владимир Зеленский.

“4 года 5 месяцев 24 дня работы в должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Работы, которые отдавались до останка. Дни, за которые не стыдно. Часы, которые летели молниеносно. Спасибо судьбе, что дала мне возможность служить своей стране и своему народу во время мира и во время войны!», — говорится в сообщении на его странице в Facebook.

Данилов также поблагодарил Владимира Зеленского за доверие и за возможность "быть причастным к написанию Великой истории в момент наибольшего испытания и наибольшего подъема!".

Новая должность

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Алексей Данилов уходит в послы. "Данилов идет в послы... Отправился в Норвегию", — написал депутат.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно о новом секретаре СНБО Александре Литвиненко.

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