Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 26 марта, уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом стало известно по соответствующему указу на сайте Офиса президента.

Согласно новому указу, на место Данилова назначен Литвиненко Александр Валерьевич. До этого с 2021 года он возглавлял Службу внешней разведки Украины, а до этого — был директором Национального института стратегических исследований.

А главой внешней разведки Зеленский назначил Иващенко Олега Ивановича.

Напомним, Алексей Данилов возглавлял СНБО от 3 октября 2019 года после того, как три месяца работал в должности заместителя в Совете нацбезопасности. До этого Алексей Мячеславович был руководителем Украинского фонда поддержки предпринимательства, в 2006 – 2007 годах был народным депутатом Украины, а в 2005 – 2006 годах – председателем Луганской областной госадминистрации.

Читайте также: