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Данилов объяснил, будет ли для Украины проблемой избрание президентом США Трампа

Данилов объяснил, будет ли для Украины проблемой избрание президентом США Трампа

Секретарь СНБО Алексей Данилов / Фото: Associated Press

По его словам, в США сейчас непростая ситуация, поскольку меняется политическое устройство.

Если Дональд Трамп снова станет президентом США – это не будет проблемой для Украины. Наше государство будет существовать вне зависимости от того, кто станет американским лидером.

Об этом в интервью "Бабелю" рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Никакой трагедии для Украины, кто бы ни был в США президентом, не будет. Это унижение нас всех, когда мы с вами делаем такой вывод, что в зависимости от того, кто в Америке будет президентом будет ли существовать государство или нет. Мы уже доказали всему миру, что достойны того, чтобы иметь свое государство", — отметил Алексей Данилов.

По его словам, в США сейчас непростая ситуация, поскольку меняется политическое устройство. По мнению Данилова, события в США связаны с тем, что Вашингтон после холодной войны получил международное влияние и "монополию на ситуацию во всем мире".

Напомним, что Данилов высказался об отставке Залужного.

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