Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 26 березня, звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Про це стало відомо з відповідного указу на сайті Офісу президента.

Згідно з новим указом, на місце Данілова призначено Литвиненка Олександра Валерійовича. Перед цим від 2021 року він очолював Службу зовнішньої розвідки України, а до того - був директором Національного інституту стратегічних досліджень.

Натомість очільником зовнішньої розвідки Зеленський призначив Іващенка Олега Івановича.

Нагадаємо, Олексій Данілов очолював РНБО від 3 жовтня 2019 року після того, як три місяці працював на посаді заступника в Раді нацбезпеки. До того Олексій Мячеславович був керівником Українського фонду підтримки підприємництва, у 2006 - 2007 роках був народним депутатом України, а у 2005 - 2006 роках — головою Луганської обласної держадміністрації.

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