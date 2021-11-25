"Не видим угроз": Данилов рассказал, стоит ли ждать вторжения России в январе

Тем не менее Секретарь СНБО, что Путин не снимает с повестки дня вопрос уничтожения Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, готовится ли Украина к вероятному вторжению России, о котором предупреждают иностранные СМИ, и стоит ли его вообще ожидать в ближайшее время.

Об этом он сказал 25 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Алексей Данилов считает, что РФ не отважится на полномасштабное вторжение в январе 2021 года, однако не исключает агрессии Кремля в будущем.

По словам Данилова, власть "все читает, анализирует, систематизирует". Поэтому для СНБО в сообщениях о предполагаемом нападении "нет никакой новости".

"Мы на сегодняшний день не видим тех угроз, о которых говорит господин Буданов (глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов — Ред.) именно на 15 января. Я, Алексей Данилов как секретарь СНБО", — подчеркнул он.

Секретарь Совета нацбезопасности убежден, что Путин не снимает с повестки дня уничтожение Украины.

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"И этот вопрос не сегодня, не вчера — это вопрос, который у них ( в России — Ред.) стоит, начиная с 2008-го года, когда Путин в США, встречаясь с американским президентом, заявил, что "такой страны нет, это наша страна, мы должны здесь навести порядок — отдайте нам ее". Это было в 2008 году. Ничего не изменилось", — сказал секретарь СНБО.

Единственное, что изменилось, по словам Данилова, это то, что мир понял, что Россия является агрессором и хочет напасть на Украину, а потому международное сообщество последовательно поддерживает официальный Киев.

"Маски все в последнее время сняты. И после того, как даже наши партнеры — немцы и французы — сделали очень громкое заявление относительно того, что происходит на наших границах и что происходит между Россией и Украиной, — всему миру стало известно, кто этим вопросам занимается", — подытожил он.

Право на владу: СНБО не видит угрозы полномасштабного вторжения российских войск

Напомним, что Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, о чем на прошлой неделе заявил президент Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Британия готова перебросить спецназ в Украину из- за угрозы российского вторжения.

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