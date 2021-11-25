Интерпол возглавил представитель из ОАЭ: его обвиняют в пытках политзаключенных

Против нового главы Интерпола подали криминальные жалобы в пяти странах Европы.
Новым главой Интерпола стал генерал-майор Ахмед Нассер Аль-Раиси из Объединенных Арабских Эмиратов. Но его кандидатура подверглась критике. Аль-Раиси обвиняют в пытках заключенных и других нарушениях прав человека.
Об этом пишет The Guardian.
Генеральный инспектор МИД ОАЭ Раиси будет возглавлять организацию в течение четырех лет. Он сменил в этой должности Ким Чон Яна из Южной Кореи.
Mr Ahmed Nasser AL RAISI of the United Arab Emirates has been elected to the post of President (4-yr term). pic.twitter.com/pJVGfJ4iqi— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 25, 2021
Аль-Раиси связывают с пытками высокопоставленных политических заключенных в Арабских Эмиратах. В частности, британского ученого Майкла Хеджеса, которого в 2018 году обвинили в шпионаже и приговорили к пожизненному заключению. Позже Хеджес был помилован.
"Это печальный день для международного правосудия. Я не знаю, как голосовавшие за Раисе члены Интерпола не стесняются сделанного", — заявил Хеджес, назвав это решение "позором".
Против нового главы Интерпола подали криминальные жалобы в пяти странах Европы.
"Эти выборы являются началом опасной эры, когда авторитарные режимы теперь могут диктовать свою волю международной полиции", — сказал Саид Ахмед Альвадаи, директор Бахрейнского института прав и демократии. "Никто не застрахован от злоупотреблений Интерполом авторитарными режимами".
Правозащитники всего мира предупреждают, что базы Интерпола в своих целях используют многие авторитарные страны, например, Россия, Китай и Турция.
В издании отмечают, что ОАЭ были щедрым спонсором Интерпола, пожертвовав 54 миллиона долларов США в 2017 году. Это почти эквивалентно необходимым вкладам всех 195 стран-членов организации, которые составили 68 миллионов долларов в 2020 году.
Напомним, что СБУ разоблачила банду, которая под видом "работников Интерпола" ввозила в Украину "нелегалов" и фальшивые деньги.
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