Уже колишній: Данілов, якого ви не знали

Президент України Володимир Зеленський 26 березня звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Данілов був тринадцятим секретарем РНБО. Він обіймав цю посаду з 3 жовтня 2019 року.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про нині вже колишнього секретаря РНБО і його гучні заяви на посаді.

Коротка біографія

Олексій Данілов народився 7 вересня 1962 року в місті Красний Луч.

У 1977−1981 роках навчався у Старобільському радгоспі-технікумі (спеціальність — ветеринар). У 1999 році закінчив Луганський педагогічний університет ім. Тараса Шевченка (спеціальність — вчитель всесвітньої історії).

У 2000 році закінчив магістерську програму з менеджменту у Східноукраїнському національному університеті ім. Володимира Даля, а також отримав спеціальність юриста в Луганському інституті внутрішніх справ.

Перші політичні кроки

У 90-ті був мером Луганська, намагався пройти в Раду, потім на президентських виборах 2004 року очолив Луганський штаб Віктора Ющенка, став губернатором області, обрався до парламенту від БЮТ, але пробув там всього два роки.

У 2007-му Данілов з публічної політики зник і не зʼявлявся в ній до 2014 року — тоді він розповів в одному з інтервʼю, що війна в Україні закінчиться розвалом Росії.

Посада секретаря РНБО

Коли на сайті президента зʼявився указ про призначення Данілова на посаду секретаря РНБО, у середовищі луганських журналістів і блогерів почалася дискусія: хтось писав, що Данілов — “бандит із 90-х”, інші — що в РНБО він буде на своєму місці, тому що завжди боровся з системою. Казус Данілова унікальний — його політична карʼєра розпочалася в Луганську, він бачив світанок та захід “Партії регіонів” і точно знає, чому на Донбасі почалася війна.

До повномасштабного російського вторгнення Данілов фактично був не лише секретарем, але й речником РНБО. Він чи не після кожного засідання ради давав брифінги для журналістів, під час яких розповідав про ухвалені рішення та відповідав на питання преси.

Після 24 лютого 2022 року Данілов також регулярно з'являвся в ефірах телеканалів, і не лише національного телемарафону, де відповідав на питання, пов'язані з війною та соціально-політичним життям країни.

Олексій Данілов був одним з найбільш відданих і публічних членів команди президента Володимира Зеленського. В численних інтерв'ю ЗМІ як до, так і під час повномасштабного військового вторгнення, він коментував широкий спектр питань — від політичних суперечок до можливого розвитку подій на фронті.

Гучні заяви та рішення Данілова

На посаді секретаря РНБО Олексій Данілов запам'ятався гучними заявами, а також тим, що фактично перетворив цей орган з “політичного відстійника” на активний інструмент реалізації задумів президента.

Заява про статус української мови

В січні 2021-го Данілов прокоментував заяву секретаря Радбезу РФ щодо державного статусу української мови. Данілов наголосив, що українська мова є єдиною державною, і порад Росії з цього питання офіційний Київ не потребує.

Він також нагадав, що після окупації Криму та розв’язання війни на Донбасі Росія для українців — держава-агресор.

Пропонував обмежити повноваження нардепа двома термінами

В лютому 2021-го політичне керівництво України обговорювало ідею обмеження максимальної тривалості повноважень народного депутата. “Я можу сказати, що є пропозиція для того, щоб двома термінами обмежити тривалість повноважень народних депутатів. Два строки максимально відпрацював і покажи себе суспільству”, — зазначив тоді Данілов.

Підтримував перехід на жорстку президентську республіку в Україні

У жовтні 2021-го ми писали, що Данілов підтримував перехід України на жорстку президентську республіку: “Якщо ви хочете мою особисту думку, я можу сказати. Я за жорстку президентську республіку. Чому? Тому що тоді є відповідальна людина, яка розуміє, на що вона йде, навіщо і так далі”.

Санкції проти проросійських політиків

За допомогою РНБО в 2021 році були введені тисячі санкцій проти кримінальних авторитетів, контрабандистів, проросійських політиків і підконтрольних їм ЗМІ. Багато юристів тоді казали про сумнівну з точки зору закону таку діяльність Ради нацбезпеки і оборони.

Заява про можливе вторгнення Росії в січні 2022: “Не бачимо загроз”

25 листопада 2021 року Данілов розповів, чи готується Україна до ймовірного вторгнення Росії, про яке попереджали іноземні ЗМІ, і чи варто його взагалі очікувати найближчим часом. Він вважав, що РФ не наважиться на повномасштабне вторгнення у січні 2022 року, проте не виключав агресії Кремля у майбутньому.

А в березні 2022 Данілов заявив в ефірі “Радіо Свобода”, що військово-політичне керівництво України почало готуватися до війни з листопада 2021 року. “Я завжди ходив у цивільному одязі, а в листопаді одягнув чорну форму — це був знак того, що ми готуємося”, — сказав Данілов.

“Україна насправді готувалась до вторгнення”

Вже після початку повномасштабного вторгнення Данілов в інтервʼю BBC Україна заявив, що влада насправді готувалась до вторгнення, але не знала точної дати.

“Ми були свідомі того, що буде відбуватися на території нашої країни. Більше того, дата нападу була не 24 лютого, а 22-го. Вони 22 лютого мали напасти на нашу країну в тому форматі, який є зараз”, — зазначив він.

Резонансна заява про українських військовополонених на борту Іл-76

Данілов в інтервʼю “Бабелю” заявив, що в Росії дійсно зазнав катастрофи літак Іл-76, але, за його словами, українських військовополонених у ньому не було.

“Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати — ні. Кажу це на основі того досвіду, який у нас був після Тегерану, і на основі того, що відбувалося далі. Якщо б це дійсно сталося, то кількість біологічного матеріалу, те, що називається, скажімо так, загиблі, було б в значній кількості”, — наголосив Данілов.

Таку заяву він зробив попри те, що російська влада повідомляла про зворотне, а українська розвідка наголошувала, що з'ясування всіх обставин ще досі триває.

Данілов розповів, де під час війни його два сини

У вересні 2023 Данілов відповів хейтерам, які стверджували, що його діти за кордоном і заявив, що два його сини служать у ЗСУ.

“Звідки ви знаєте, де мої діти? Я точно знаю, де вони є, і чим займаються. Коли виходить людина і починає щось там розповідати. Ну, звідки тобі це взагалі відомо? Діти жартують, кажуть, що приїжджають до мене з Лондона, Парижа, Маямі, — сказав він.

Данілов зазначив, що двоє з його синів служать у лавах Сил оборони: “У одного Париж — це військова частина, у другого — частина територіальної оборони під Києвом у селі. А починати виправдовуватися, щось доводити не бачу сенсу”.

Данілов відповів, чи узгоджуватиме Україна удари по об'єктах у РФ

14 березня Данілов відповів на інформацію про те, що США нібито просили Київ не бити по нафтопереробним заводам РФ, що Київ не питатиме дозволу ні в кого про те, які цілі атакувати на території Росії: “Ба більше, ні з ким не будемо узгоджувати, які цілі будемо накривати в РФ, що стосується військово-промислового комплексу, того, що живить російську армію — воно все буде знищуватися”.

Різка відповідь на пропозицію Китаю щодо мирних перемовин з РФ

19 березня Данілов відреагував на пропозицію Китаю щодо мирних перемовин з РФ. Він заявив, що Україна сама буде вирішувати свою долю. Наша держава не збирається віддавати території та позбавлятися свого суверенітету.

“Що стосується Лі Хуея, я хочу всім нагадати: без нас ніхто нашу долю вирішувати не буде. Ми не дозволимо нікому, жодній країні, без нас, без волі нашого народу щось там вирішувати. І всі спроби, як і намагання нам диктувати якісь умови — ми занадто дорого заплатити за те, що маємо право сидіти за столом і маємо право розуміти, який має бути світ... Якщо хтось вважає, що ми маємо позбавитися своєї території, позбавитися свого суверенітету... своє віддавайте, ми своє віддавати нікому не збираємося і не будемо”, — наголосив Олексій Данілов.

Данілов прокоментував своє звільнення

Данілов прокоментував своє звільнення з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України, яке ухвалив президент Володимир Зеленський.

“4 роки 5 місяців 24 дні роботи на посаді Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Роботи, якій віддавались до останку. Дні, за які не соромно. Години, які летіли блискавично. Дякую долі, що дала мені можливість служити своїй країні і своєму народові в час миру і в час війни!”, — йдеться у дописі на його сторінці у Facebook.

Данілов також подякував Володимиру Зеленському за довіру і за можливість “бути причетним до написання Великої Історії в момент найбільшого випробування і найбільшого піднесення!”.

Нова посада

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Олексій Данілов йде в посли. “Данілов йде в посли... Відправився до Норвегії”, — написав депутат.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що відомо про нового секретаря РНБО Олександра Литвиненка.

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