Данілов прокоментував своє звільнення з посади секретаря РНБО

Олексій Данілов прокоментував своє звільнення з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України, яке ухвалив президент Володимир Зеленський.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"4 роки 5 місяців 24 дні роботи на посаді Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Роботи, якій віддавались до останку. Дні, за які не соромно. Години, які летіли блискавично. Дякую долі, що дала мені можливість служити своїй країні і своєму народові в час миру і в час війни!", - йдеться у дописі.

Олексій Данілов також подякував Володимиру Зеленському за довіру і за можливість "бути причетним до написання Великої Історії в момент найбільшого випробування і найбільшого піднесення!".

"Як би важко не було, якою б безпросвітною не здавалася ситуація, ми працювали і будемо надалі працювати для України і задля України, вірили і віримо в нашу Перемогу! Головне, що ми маємо пам’ятати завжди і що я завжди сповідував – не боятися, ніколи і нікого, йти вперед і вірити в Україну, вірити в народ України! Російська потвора буде знищена, химерне створіння сконає і згине в мороці історії – і зробить це український воїн, за плечима якого стоїть наша історія, наша доля і наша місія – "бути мечем у темряві; дозорним на Стіні; щитом, що охороняє царство людей"! Дякую всім! Слава Україні!", - резюмував Олексій Данілов.

Нагадаємо, Данілова призначать послом – у якій країні він буде працювати.

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