В Україні з’явився довідник для батьків дітей з епілепсією

26 березня, у «Фіолетовий день» – день обізнаності щодо епілепсії, в Україні вийшов довідник «Епілепсія: що необхідно знати». Книгу було створено об’єднанням лікарів «Українська протиепілептична ліга» та громадською організацією «Епіпросвіта» за підтримки виробника ліків «Фармак». Проєкт допоможе зрозуміти медичні, психологічні та соціальні аспекти епілепсії, дізнатися факти та шкідливі міфи про хворобу.

Епілепсія – одна з найпоширеніших неврологічних хвороб в Україні. За даними Центру громадського здоров’я МОЗ, від неї страждають понад 100 тисяч українців. Наразі цифра росте, адже війна, травми, інфекції та інші чинники викликають появу захворювання. Крім того, недосипання, стрес, нерегулярність прийому ліків сприяють розвитку резистентності до лікування.

Книгу створено на основі матеріалів команди епілептологів The Hospital for Sick Children (Торонто, Канада) та матеріалів Ресурсного центру з питань епілепсії AboutKidsHealth. Довідник містить факти та міфи про епілепсію, причини виникнення захворювання, інформацію про типи нападів, правила надання першої допомоги та багато іншої інформації для батьків, вчителів та лікарів. 10 тис. примірників вже відправлені в лікарні по всій Україні. Електронну версію книги можна отримати, заповнивши заявку.

В «Фармак» сподіваються, що довідник допоможе зупинити стигматизацію епілепсії та надати необхідну соціальну підтримку батькам дітей, що боряться з цим захворюванням.