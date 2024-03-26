Тоня Матвієнко вперше без мами виконала пісню "Квітка душа" і довела до сліз – відео

Українська співачка Тоня Матвієнко виконала пісню "Квітка душа" з "Міс Україна Всесвіт 2023" Ангеліною Усановою задля благодійної мети.

Це перше виконання композиції Тонею Матвієнко без мами Ніни Митрофанівни. Так, неочікуваний дует прозвучав у Відні на благодійному музичному вечорі "PEACE. We Can Overcome War", який організувала Ангеліна Усанова. Виручені кошти були спрямовані на підтримку дітей з прифронтових регіонів України, які постраждали від повномасштабного вторгнення. За словами Тоні, спочатку пісня їй давалася важко, але згодом вона поглянула на неї під іншим кутом.

Тоня Матвієнко зворушливо виконала пісню "Квітка душа" з Ангеліною Усановою

"Я навіть спочатку не хотіла. Коли не стало мами, буквально через два тижні у мене був перший концерт. Він був запланований ще дуже давно й я не могла від нього відмовитися, бо люди прийшли і чекали. Я не змогла виконати цю пісню. Грав "мінус" і я просто проплакала всю пісню. А зараз є колосальний зв'язок з мамою через пісню. Не знаю, як це пояснити. Я ніби у цей момент зустрічаюся з нею. По-іншому поглянула на цю ситуацію", - розповіла співачка в програмі "ЖВЛ".

Як зізнається Матвієнко, співпрацею з "Міс Україна Всесвіт 2023" вона задоволена:

"Треба дати шанс продовжувати це все, щоб всі могли поспівати. Ангеліна дуже світла. Мені дуже подобається. Вона схожа на мою старшу доньку. По суті поруч зі мною стоїть моя дочка", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно 8-річна донька Тоні Матвієнко зворушливо заспівала з татом Арсеном Мірзояном на сцені.

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