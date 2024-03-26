Тоня Матвиенко впервые без мамы исполнила песню "Квітка душа" и довела до слез – видео

Украинская певица Тоня Матвиенко исполнила песню " Цветок душа " из "Мисс Украина Вселенная 2023" Ангелиной Усановой ради благотворительной цели.

Это первое исполнение композиции Тоней Матвиенко без мамы Нины Митрофановны. Так, неожиданный дуэт прозвучал в Вене на благотворительном музыкальном вечере "PEACE. We Can Overcome War", организованном Ангелиной Усановой. Вырученные средства были направлены на поддержку детей из прифронтовых регионов Украины, пострадавших от полномасштабного вторжения. По словам Тони, сначала песня ей давалась с трудом, но впоследствии она посмотрела на нее под другим углом.

Тоня Матвиенко трогательно исполнила песню "Квітка душа" с Ангелиной Усановой

"Я даже поначалу не хотела. Когда не стало мамы, буквально через две недели у меня был первый концерт. Он был запланирован еще очень давно и я не могла от него отказаться, потому что люди пришли и ждали. Я не смогла исполнить эту песню. Играл "минус" и я просто проплакала всю песню. А сейчас есть колоссальная связь с мамой через песню. Не знаю, как это объяснить. Я будто в этот момент встречаюсь с ней. По-другому взглянула на эту ситуацию", - рассказала певица в программе "ЖВЛ".

Как признается Матвиенко, сотрудничеством с "Мисс Украина Вселенная 2023" она довольна:

"Надо дать шанс продолжать это все, чтобы все могли попеть. Ангелина очень светлая. Мне очень нравится. Она похожа на мою старшую дочь. По сути рядом со мной стоит моя дочь", - добавила артистка.

Напомним, недавно 8-летняя дочь Тони Матвиенко трогательно спела с папой Арсеном Мирзояном на сцене.

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