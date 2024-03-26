Данилова назначат послом: стало известно, куда поедет

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Алексей Данилов идет в послы.

Алексея Данилова, которого президент уволил с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, назначат послом.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

Гончаренко уточнил, что Данилова отправят в Норвегию.

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"Данилов идет в послы... Отправился в Норвегию", – написал депутат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 26 марта, уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Об этом стало известно из соответствующего указа на сайте Офиса президента.

Согласно новому указу, на место Данилова назначен Литвиненко Александр Валерьевич. До этого с 2021 года он возглавлял Службу внешней разведки Украины, а до этого — был директором Национального института стратегических исследований.

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