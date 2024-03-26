Данілова призначать послом: стало відомо, куди поїде

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Олексій Данілов йде в посли.

Олексія Данілова, якого президент звільнив з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України, призначать послом.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram-каналі.

Гончаренко уточнив, що Данілова відправлять до Норвегії.

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"Данілов йде в посли... Відправився до Норвегії", – написав депутат.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вівторок, 26 березня, звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. Про це стало відомо з відповідного указу на сайті Офісу президента.

Згідно з новим указом, на місце Данілова призначено Литвиненка Олександра Валерійовича. Перед цим від 2021 року він очолював Службу зовнішньої розвідки України, а до того - був директором Національного інституту стратегічних досліджень.

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