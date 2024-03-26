Зеленський призначив нового секретаря РНБО: що про нього відомо

Новим секретарем РНБО став Олександр Литвиненко, який до цього очолював Службу зовнішньої розвідки.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 26 березня, звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО і призначив замість нього генерала Олександра Литвиненка.

Що відомо про нового секретаря РНБО, розбирався ТСН.ua.

Генерал-майор Олександр Литвиненко від 23 липня 2021 року очолював Службу зовнішньої розвідки. Сьогодні Зеленський звільнив Литвиненка з посади голови СЗР і призначив замість нього Олега Іващенка.

Біографія Олександра Литвиненка

Олександр Литвиненко народився у Києві 1972 року.

Освіта

За інформацією з відкритих джерел, у 1989-1994 роках був слухачем Вищої школи КДБ СРСР ім. Дзержинського (нова назва – Академія ФСБ РФ). У 1994 році закінчив інститут криптографії, зв'язку та інформатики академії ФСБ Росії при Москві. У 1998 році захистив дисертацію у Києві при університеті ім. Тараса Шевченка. У 2002 році став доктором політичних наук.

Пройшов курси підвищення кваліфікації в Йоркському університеті в Торонто, Канада (2002 р.) та Маршалл-центрі, Гарміш-Партеркірхен, Німеччина (2005 р.). Закінчив Королівський коледж оборонних наук (the RCDS) у Лондоні. (2012 рік).

Професійна діяльність

1994 року перейшов на роботу до СБУ. Від 1994-го до 1998 року був офіцером, старшим офіцером, головним спеціалістом Головного управління урядового зв’язку СБУ. Також до 2005 року перебував на різних посадах Національного інституту стратегічних досліджень.

2005–2007 рр. – керівник Управління з питань державної безпеки, керівник Експертної комісії, керівник Департаменту з питань державної безпеки апарату РНБО України.

2007-2009 – заступник начальника Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ.

У 2010–2014 рр. – радник директора Національного інституту стратегічних досліджень,

2014–2019 рр – заступник секретаря РНБО.

Від 2019-го по липня 2021-го Литвиненко був директором Національного інституту стратегічних досліджень. А 23 липня 2021 року його призначили головою Служби зовнішньої розвідки.

Одружений, має сина та доньку. Вільно володіє українською, російською, англійською мовами.

Нагадаємо, нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Олексій Данілов буде призначений послом у Норвегії.

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