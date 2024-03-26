Зеленський призначив нового голову Служби зовнішньої розвідки

Іващенко замінить на цій посаді Олександра Литвиненка, який став секретарем РНБО.

Президент Володимир Зеленський призначив нового очільника Служби зовнішньої розвідки України.

Відповідний указ був опублікований на сайті ОП.

Новим головою Служби зовнішньої розвідки став Олег Іващенко. Він замінить на цій посаді Олександра Литвиненка. Литвиненко своєю чергою став секретарем РНБО замість звільненого Олексія Данілова.

"Призначити Іващенка Олега Івановича Головою Служби зовнішньої розвідки України", – йдеться в підписаному президентом указі.

Про нового очільника Служби зовнішньої розвідки відомо не багато. За інформацією у ЗМІ, генерал Олег Іващенко обіймав посаду першого заступника начальника головного управління розвідки МО України – помічника головнокомандувача Збройних Сил. Інших публічних даних про Олега Іващенка немає.

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