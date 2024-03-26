Итоги индексации пенсий: кому "недоиндексировали" и почему – ответы на 10 главных вопросов

В Украине 25 марта закончилась выплата пенсий за текущий месяц.

Однако после долгожданного повышения пенсий многие пенсионеры остались недовольны теми суммами, которые они получили. Мол, где обещанные правительством 8% индексации, если на самом деле добавили меньше, а то и вовсе ничего.

Как так получилось, будут ли "задним числом" выплачены надбавки в связи с повышением соцстандартов с 1 января 2024 года, будет ли в этом году новое увеличение пенсий и т.д., выяснил сайт ТСН.

Мы даем ответы на 10 главных вопросов относительно итогов повышения пенсий.

Почему у многих пенсии после индексации выросли меньше, чем на обещанные правительством 8%?

Во-первых, отметим, что на самом деле индексация составила не 8%, а 7,96%. Во-вторых, как объясняют в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), есть разница между понятиями "пенсия" и "пенсионная выплата". Пенсия назначается по итогам страхового стажа, то есть с которого были уплачены взносы в ПФУ и размера официальной зарплаты. А пенсионная выплата - это пенсия плюс различные доплаты, например за сверхурочный стаж. Пенсия не может быть больше, чем пенсионная выплата, может быть только меньше или равна пенсионной выплате. Индексировались именно "чистые" пенсии", поэтому многие, у кого пенсия больше минимальной, получили не 7,96% повышения, а примерно 5-6%. Еще одна причина - максимальная сумма индексации ограничена размером в 1500 грн, как и в прошлом году.

Что известно об индексации пенсий в Украине / Фото: ТСН.ua

Из чего состоит сумма, полученная пенсионерами в марте?

В нее входят проиндексированная пенсия и различные надбавки - за сверхнормативный стаж, награды и т. п. Для пенсионеров 2019-2020 годов это еще и дополнительные доплаты в связи с тем, что их пенсии в предыдущие годы не индексировали (см. ниже). Поясним на конкретном примере.

Пенсионер-мужчина получает пенсию с 2018 года, имеет 40 лет стажа и почетное звание "заслуженный", допустим, он заслуженный экономист. Его пенсия (не пенсионная выплата!) - 8000 гривен. Дополнительно к пенсии он получает доплату за 5 лет сверхнормативного стажа и за почетное звание. Доплата за стаж - 5% от минпенсии, по 1% за каждый год (104,65 грн). Доплата за почетное звание - еще 25% от минпенсии или 523,25 грн. То есть всего до индексации это 8627 грн 90 коп.

Проиндексированная пенсия за март - 8000х1,0796 = 8636,8 грн. Также из-за увеличения соцстандартов с 1 января 2024 года, в частности минпенсии с 2093 до 2361 грн, выросли и доплаты. Опуская промежуточные расчеты, имеем: доплата за стаж стала 118,05 грн, доплата за почетное звание - 590,25 грн. Новая пенсионная выплата с марта - 9345,1 грн (+718,1 грн).

Как выросли минимальные пенсии?

В Минсоцполитики сообщили, что минимальные пенсии (или пенсионные выплаты для тех, кому не хватает стажа) проиндексировали на 7,96%. То есть они увеличились до 2549 грн (+188 грн). Но у неработающих пенсионеров, независимо от стажа, минпенсия выросла до 2725 грн или на 205 грн. До индексации такие пенсионеры получали 2520 грн.

Почему так намного увеличились максимальные пенсии?

Здесь работает арифметика. Если пенсионер получает максимально возможную пенсию по возрасту, которая, напомним, равна 10 минимальным пенсиям или до индексации 20930 грн, то арифметически она могла бы увеличиться до 23610 грн (+2680 грн), потому что минимальная пенсия стала выше на 268 грн. Отметим: в данном случае ограничение в 1500 грн не применяется, поскольку это не индексация.

Почему пенсионеры 2021-2023 года получили дополнительно только по 100 гривен?

По разъяснению Минсоцполитики, из-за значительного роста средней зарплаты, которая применяется для расчета, пенсии у этих людей намного выше, чем у тех, кто стал пенсионером раньше и имеет такой же стаж. Поэтому такие пенсии в этом году не индексируются, а 100 грн – это доплата, своеобразный бонус, как было в 2021-23 годах.

Почему не повышены или почти не повышены пенсии тем, кто вышел на заслуженный отдых в 2019-2020 годах и имеет полный страховой стаж?

Действительно, эта категория пенсионеров оказалась обделенной при индексации. Как нам разъяснили в ПФУ, их пенсии не индексировались в течение 2020-2023 годов, потому что были в то время высокими. Начислялись только доплаты, которые за 2021-2023 годы составили в сумме 335 грн. В 2024 году пунктом 6 постановления Кабмина №185 от 23.02.2024 года эти доплаты отменены, а по факту индексация пенсий у многих вышла даже меньше, чем 335 грн. Учитывая, что уже назначенная им пенсионная выплата не может быть уменьшена, ее оставили на прежнем уровне. Незначительное повышение получили те, кто имел пенсию (не пенсионную выплату) больше 11000 грн и сверхнормативный стаж. То есть фактически индексацию провели, однако ее "съела" отмена доплат. Ситуация может быть исправлена только через год при следующей индексации пенсий.

Выплатят ли задним числом надбавки за январь и февраль в связи с повышением соцстандартов с 1 января 2024 года, как это было раньше?

Нет. Как пояснили в Пенсфонде, на это в бюджете не заложены средства. То есть, говоря о повышении соцстандартов с января, власти не упоминали о том, что на самом деле минимальные и другие пенсии повысятся только с марта.

Будут ли в этом году еще повышать пенсии?

Да, и не раз. Но эти повышения не будут иметь массового характера, как в марте.

С 1 апреля будет проведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Каждому увеличат пенсию индивидуально, в зависимости от его заработка и размера уже начисленной пенсии: чем она выше, тем заметнее будет прибавка. Напомним, что работающим пенсионерам пенсии пересчитывают не чаще, чем раз в два года.

Повысят пенсии, 65-летним и старшим пенсионерам с полным стажем (35 лет для мужчин, 30 лет для женщин), которые получают пенсию меньше 40% от минимальной зарплаты, сейчас это 2840 грн. Минзарплата вырастет с 1 апреля на 900 грн или до 8000 грн, соответственно пенсия - до 3200 грн. Однако пенсии им пересчитают с 1 июля или после 65-го дня рождения.

Будут доплаты в индивидуальном порядке тем, кто в 2024 году достигнет определенного возраста. А именно: 70-летним - по 300 грн ежемесячно, 80 летним и старшим по 500 грн. Но только при наличии полного страхового стажа, который действовал на время их выхода на пенсию (не менее 25 лет).

Нужно ли для перерасчета пенсий обращаться в отделения ПФ, подавать дополнительные документы?

Нет. Все перерасчеты уже сделаны автоматически, без обращения пенсионера. Только в случае, если пенсия после перечисления не увеличилась или выросла незначительно, следует обратиться за разъяснением в отделение ПФ по месту регистрации или на горячую линию Пенсфонда по номеру 0800503753.

Будут ли в госбюджете средства на выплату проиндексированных пенсий в дальнейшем?

Отвечает заслуженный экономист Украины Олег Пендзин.

Олег Пензин/Facebook

"Повышение пенсий в среднем на 322 грн требует дополнительно почти 3,4 млрд грн ежемесячно, - подсчитал эксперт, - Но, без сомнения, средства на выплату пенсий в этом году будут, в значительной степени за счет многомиллиардной международной макрофинансовой помощи. Кстати, во время войны правительство имеет право не проводить индексацию социальных выплат, в том числе и пенсий. Но это сделано в третий раз за три года, чтобы не допустить еще большего снижения уровня жизни наиболее уязвимых слоев населения. Также считаю правильной максимально возможную индексацию пенсий тем, у кого они наименьшие".

Напомним, в Украине некоторые категории пенсионеров могут получить помощь ООН.

Читайте также: