Победительница "Битвы экстрасенсов" предвидела, что станет мишенью России во время обстрелов

Победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасинкова считает, что российская террористическая армия и дальше будет обстреливать Украину ракетами. Она подразумевает удары по энергетике, однако России не удастся оставить Украину без света.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова сделала расклад на картах Таро. Она говорит, что обстрелы Украины будут продолжаться.

"К сожалению, да. Жилые дома будут страдать. Все, что касается воды, которая дает ресурсы, а это — ГЭС, они тоже под угрозой. Треснет какой-то монумент. Не знаю, что такое монумент. Памятник или какое-то памятное здание", – объяснила она.

Победительница "Битвы экстрасенсов" считает, что Россия не сможет оставить Украину без электричества.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее таролог предусмотрела, какие области Россия хочет оставить себе, а какие может вернуть Украине

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