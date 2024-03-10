Когда умрет диктатор Путин: астролог ответил

Астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян ответил, когда умрет президент России Владимир Путин.

В комментарии сайту ТСН.ua он рассказал, что кто-то уйдет в 2026 году.

“Или уйдет из власти или уйдет из жизни именно тот, кто заинтересован в войне России против Украины. Заинтересован не один Путин, заинтересованы многие стороны. Уйдет кто-то из основных игроков. Поэтому и закончится война в 2026 году. Но Путина перевыберут. Единственное, будет ли он до конца срока или нет — я не могу сейчас сказать”, — говорит астролог.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" назвала самые опасные даты 2024 года для Украины.

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