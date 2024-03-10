Сколько Украина тратит на мобилизацию: объяснение экономиста

На сегодняшний день в Украине мобилизовано 1,1 миллиона человек, и общий объем доходной части бюджета, которую можно использовать на войну — это 1,7 триллиона гривен.

О том, во сколько Украине обойдутся мобилизованные, объяснил экономист Елен Пендзин в эфире Апостроф TV.

"Первая цифра. В год один мобилизованный обходится примерно в 1,3 миллиона гривен. Это содержание, кормление, одежда и минимальный объем вооружения", - говорится в сообщении.

Если говорить о дополнительной мобилизации 450-500 тысяч человек, то в свое время президент озвучивал полтриллиона гривен.

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"Но ни в коем случае это не те 44 миллиарда, о которых заявил Кабмин, а совершенно иной уровень денег. Госпожа Подласа после обсуждения этого вопроса в комитете назвала цифру около 700 миллиардов, из которых 350 – это сугубо на мобилизацию (кормление, одежду) 450 тысяч человек, а еще около 350-400 миллиардов на вооружение и перевооружение мобилизованных», – говорится в сообщении.

Напомним, в правительственном законопроекте об усилении мобилизации будет расширена категория забронированных работников.

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