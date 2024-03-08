Украинцам перечислят еще один вид помощи: что известно

С 1 марта украинцам перечислят страховые выплаты. Речь идет, в частности, о государственной помощи, выплачиваемой на основании несчастных случаев, произошедших на производствах.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

"Пересчет выплат пострадавшим от несчастного случая и лицам, которые могут получать страховые выплаты в случае смерти потерпевшего, производится на коэффициент, учитывающий показатели роста потребительских цен и средней заработной платы (дохода) в Украине", — говорится в сообщении.

Согласно постановлению Кабмина Украины №185 с 23 февраля 2024 года "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения 2024 года", 2024 размер коэффициента — 1,0796. То есть выплаты в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием проиндексируют на 7,96%.

Ранее стало известно, что Кабмин планирует продлить срок подачи заявлений на выплаты пособий от государства. Кого это касается – читайте в новости.

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