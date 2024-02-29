В Украине будут по-новому предоставлять субсидии: что изменилось

Изменения могут быть введены в течение 2024 года.

В Министерстве социальной политики инициируют изменения в порядке назначения жилищных субсидий. Изменения коснутся и тех граждан, у которых есть долги за коммунальные услуги.

Соответствующий проект постановления Кабмина явился для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).

В документе предлагают не предоставлять субсидии, если у украинцев просроченная на три или более месяцев задолженность по оплате одной из жилищно-коммунальных услуг.

Сумма долга должна превышать 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен). Пока субсидию не удается оформить тем потребителям, которые задолжали за все жилищно-коммунальные услуги, а их долг превышает 680 гривен.

Также появится норма, что в случае смерти члена домохозяйства (кроме заявителя) или члена семьи лица из состава домохозяйства уполномоченные органы смогут самостоятельно пересмотреть жилищную субсидию с месяца, следующего за месяцем, в котором человек умер без обращения заявителя.

Также вносятся изменения в порядок в части уточнения нормы проведения перерасчета размера льгот при смерти члена семьи льготника независимо от представления льготником соответствующего заявления.

Напомним, субсидию в Украине получают наименее защищенные слои населения. Какие документы нужны для оформления субсидии 2024 года – читайте в новости.

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