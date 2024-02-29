В Україні по-новому надаватимуть субсидії: що змінилося

У Міністерстві соціальної політики ініціюють зміни до порядку призначення житлових субсидій. Зміни торкнуться і тих громадян, у яких є борги за комунальні послуги.

Відповідний проєкт постанови Кабміну з'явився для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

У документі пропонують не надавати субсидії, якщо в українців є прострочена на три або більше місяців заборгованість з оплати однієї з житлово-комунальних послуг. Сума боргу має перевищувати 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 гривень). Наразі субсидію не вдається оформити тим споживачам, які заборгували за всі житлово-комунальні послуги, а їхній борг перевищує 680 гривень.

Також з'явиться норма, що в разі смерті члена домогосподарства (окрім заявника) або члена сім'ї особи зі складу домогосподарства уповноважені органи зможуть самостійно переглянути житлову субсидію з місяця, наступного за місяцем, у якому людина померла, без звернення заявника.

Також вносяться зміни до порядку в частині уточнення норми проведення перерахунку розміру пільг у разі смерті члена сім'ї пільговика незалежно від подання пільговиком відповідної заяви.

Нагадаємо, субсидію в Україні отримують найменш захищені верстви населення. Які документи потрібні для оформлення субсидії 2024 року - читайте в новині.

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