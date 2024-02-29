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Интерпол заблокировал запрос на розыск нардепа VIII созыва Грановского

Интерпол заблокировал запрос на розыск нардепа VIII созыва Грановского

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Интерпол заблокировал запрос на розыск нардепа VIII созыва Грановского

Інтерпол / Фото: AFP

Интерпол заблокировала запрос НАБУ

Международная организация криминальной полиции (Интерпол) заблокировала запрос НАБУ на международный розыск народного депутата VIII созыва Александра Грановского, подозреваемого в организации преступной схемы злоупотреблений на Одесском припортовом заводе

Источник: трансляция заседания суда.

По словам адвоката Грановского на заседании суда, сторона защиты подала в ЕСПЧ (Европейский Суд по правам человека) жалобы по четырем статьям – 5, 8, 13, 18 и получила ответ из ЕСПЧ, что по 18 статье жалоба принята. За всю историю Украины по 18 статье есть только 2 дела: Юрий Луценко против Украины (2010 год) и Юлия Тимошенко против Украины (2012 год), и теперь Александр Грановский, который в своей жалобе ЕСПЧ объяснил действия следственных судей Бицюк и Мочан.

"Детектив НАБУ говорит суду, что клиент находится в розыске, и поэтому НАБУ хочет получить право на специальное досудебное расследование, но это фактически означает, что детектив не хочет взаимодействовать с иностранными юрисдикциями, то есть детектив не хочет доказывать свою позицию в запросах на экстрадицию и других запросах в иностранных демократических юрисдикциях, где будут смотреть с точки зрения верховенства права законности, не учитывают личные просьбы, запугивания и т. д.

Детектив говорит, что клиент объявлен в международный розыск, но детектив, преднамеренно или непреднамеренно, не говорит, что его запрос в Интерполе заблокирован. То есть Александр Грановский не объявлен в международный розыск. Прошу передать судье и дать детективу возможность ознакомиться с ответом из Интерпола, который мы приобщаем (к материалам дела – ред.): оригинал ответа и копию оригинала ответа, заверенную переводчиком и нотариусом, где указано, что запрос по Александру Грановскому заблокирован секретариатом", – сказал адвокат.

Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что Высший антикоррупционный суд отказал Национальному антикоррупционному бюро Украины в проведении заочного расследования в отношении бывшего народного депутата Александра Грановского по делу о злоупотреблениях на Одесском припортовом заводе.

 

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