Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

ВСУ уничтожили еще два вражеских бомбардировщика Су-34

ВСУ уничтожили еще два вражеских бомбардировщика Су-34

Су-34 РФ / Фото: Associated Press

Это уже третье уничтоженное судно россиян сегодня.

В четверг, 29 февраля, украинские Вооруженные силы уничтожили еще два вражеских бомбардировщика Су-34. Это уже третий самолет, сбитый с начала этих суток.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, еще два Су-34 были уничтожены около 9:00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

"Похоже, до них не доходит! Никаких выводов не делают российские пилоты", — подчеркнул генерал-лейтенант,

Напомним, с утра 29 февраля стало известно, что Россия потеряла еще один бомбардировщик Су-34. Случилось это на Восточном направлении.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация