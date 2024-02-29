Россия потеряла еще один бомбардировщик Су-34: первые детали

Сегодня, 29 февраля, Воздушные силы сообщили, что ВСУ сбили еще один вражеский самолет.

"Утро начинается с очередного уничтоженного Су-34 на Восточном направлении", – говорится в сообщении.

Напомним, за февраль были "приземлены" 9 самолетов и разведывательный А-50 оккупантов.

Журналист Андрей Цаплиенко привел арифметику сбитых российских самолетов. В общей сложности около $870 млн.

Почувствовав возможность, российские военно-воздушные силы совершают больше вылета ближе к линии фронта, сбрасывая планерные бомбы для подавления украинских войск, чтобы российские войска могли продвигаться вперед.

"Противник преодолел страх использовать авиацию непосредственно над полем боя, – объяснили в Украинском центре оборонных стратегий, – и хотя это приводит к потере самолетов, его наземные войска получают значительное преимущество в огневой мощи".

Читайте также: