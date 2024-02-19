Почему Украина стала чаще сбивать российские самолеты: мнения экспертов

Шесть сбитых российских самолетов за три дня – почему украинская ПВО вдруг активизировалась.

Украинские военные с 17 февраля сбили шесть самолетов российской тактической авиации. Это может быть связано с тем, что вражеские пилоты "обнаглели".

Такое мнение высказали военный эксперт Алексей Гетьман и Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии РБК-Украина.

"Сказать трудно с чем это (резкий рост количества сбитых самолетов, — ред.) связано. Причин может быть несколько. К примеру, их самолеты обнаглели и перестали бояться залетать в зону, где могут работать наши зенитно-ракетные комплексы. ЗРК постоянно перемещаются, они не знают, где они находятся. Хотя всем нам хотелось бы, чтобы по ним отработали F-16", – предположил Гетьман.

По его словам, россияне осознали, что тактика ударов управляемыми авиационными бомбами эффективнее наземных атак с танковыми группами. Поэтому на фоне ощутимых потерь могут быть приняты новые решения.

В то же время Александр Коваленко предположил, что российская активность в воздухе может снизиться.

"Они могут немного снизить активность своей тактической авиации, но все равно вернутся к полетам. Потому что для них жизненно важно использовать КАБы на линии боевого столкновения, это именно то, что помогает раскрывать наши оборонные рубежи. Если они не будут использовать их, они не будут иметь никакого преимущества", — объяснил эксперт.

Украина уничтожает российские самолеты

ВСУ 17 февраля уничтожили три российских самолета — два Су-34 и один Су-35 на востоке Украины. По данным главнокомандующего Сырского, самолеты "приземлили", когда они атаковали позиции Сил обороны Украины.

На следующий день, 18 февраля, стало известно, что подразделения Воздушных сил сбили еще один российский истребитель Су-34.

19 февраля Воздушные силы также поделились положительными новостями — на восточном направлении упали еще два российских истребителя – Су-34 и Су-35.

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