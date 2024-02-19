Сбитие Су-34 и Су-35: Олещук прокомментировал потери экипажа

Воздушные путешествия по Украине заканчиваются очень неудачно для оккупантов.
Сегодня, 19 февраля, наши бойцы уничтожили еще два российских истребителя. Скорее всего, пилоты отправились на "концерт к Кобзону".
Об этом пишет командующий Воздушными силами Николай Олещук.
"Российские спасатели доложили, что пилот Су-35 дрейфует "лицом в воду" в Азовском море. А система Cospas-Sarsat снова подсказывает, где искать экипаж Су-34. Работаем дальше!", — иронично написал Олещук.
Напомним, Воздушные силы ВСУ уничтожили 19 февраля на восточном направлении два российских истребителя – Су-34 и Су-35.
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