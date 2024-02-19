"Нех@й щаст@ть": ВСУ сбили еще два истребителя врага

Защитники украинского неба уничтожили российские Су-34 и Су-35.
Воздушные силы ВСУ уничтожили 19 февраля на восточном направлении два российских истребителя – Су-34 и Су-35.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.
"Утро 19 февраля 2024-го. Восточное направление. Еще минус два самолета оккупанта! Это наша земля, и наше небо! Всем спасибо за боевую работу! Продолжение следует!..." – заинтриговал Олещук.
"Я же говорил: нех@й щаст@ть", — добавил он.
Читайте главные новости дня:
- Он бежал из России и воюет за Украину: боец РДК о боях за Авдеевку и сотни россиян, перешедших на нашу сторону
- Держались 10 лет: как ВСУ уловками не дали россиянам устроить котел в Авдеевке
- Курс валют в Украине: доллар лихорадит, чего ждать дальше
Напомним, украинские войска 17 февраля уничтожили три российских самолета Су-34 и Су-35 на востоке государства.
Еще один вражеский самолет ВСУ сбили 18 февраля.
Утром 19 февраля после взрывов в оккупированном Мариуполе местные жители заявили о падении охваченного огнем самолета.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Игнат: Парашюты летели, а пилоты — кто знает! Российский самолетопад продолжается!
Читайте также: