"Нех@й щаст@ть": ВСУ сбили еще два истребителя врага

Воздушные силы ВСУ уничтожили 19 февраля на восточном направлении два российских истребителя – Су-34 и Су-35.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

"Утро 19 февраля 2024-го. Восточное направление. Еще минус два самолета оккупанта! Это наша земля, и наше небо! Всем спасибо за боевую работу! Продолжение следует!..." – заинтриговал Олещук.

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"Я же говорил: нех@й щаст@ть", — добавил он.

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Сбитые российские истребители 19 февраля/Фото: Воздушные силы ВСУ

Напомним, украинские войска 17 февраля уничтожили три российских самолета Су-34 и Су-35 на востоке государства.

Еще один вражеский самолет ВСУ сбили 18 февраля.

Утром 19 февраля после взрывов в оккупированном Мариуполе местные жители заявили о падении охваченного огнем самолета.

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