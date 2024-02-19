В Мариуполе – взрывы и огонь: возможно, сбит самолет

По словам Андрющенко, упал либо вражеский самолет, либо БПЛА самолетного типа, но размером с самолет.

В оккупированном Мариуполе 19 февраля были слышны взрывы, в ходе которых местные жители заявили о падении охваченного огнем самолета.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Не просто громко, но огонь! Сообщают о падении горящего самолета в районе с. Рыбацкое", – говорится в заявлении.

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В городе дальше раздаются взрывы. В то же время россияне утверждают о якобы сбитии над морем в районе Мариуполя ракеты ATACMS.

"Ну вы поняли, да? АТАКАМС, ага. Знаете, вполне возможен вариант "дружественного огня". Пусть где-то здесь свой "атакамс" поищут, ага", – прокомментировал заявления россиян Андрющенко.

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Село Рыбацкое на карте, где мог упасть сбитый самолет

В местных пабликах люди делятся увиденным и услышанным в Мариуполе:

"Взрывы слышно было".

"Я подумала, что у соседей что-то упало. А это оказалось вот оно что".

"Самолет сбили, упал в море".

"Сбили истребитель вроде".

"Я видел, как что-то горящее падало. Район не буду писать".

Впоследствии Андрющенко добавил, что, учитывая "опыт наших источников информации", в Мариуполе упал либо вражеский самолет, либо БПЛА самолетного типа, но размером с самолет.

"Скажем так – здесь подождем, что скажут наши Воздушные силы. Они точно установят, что это было. Но учитывая реакцию россиян и даже попытку разогнать тезис "срочно на подлете к Мариуполю был сбит вражеский истребитель", ждем хороших новостей", – написал советник мэра в Сети.

Напомним, 17 февраля украинские войска уничтожили три российских самолета Су-34 и Су-35 на востоке государства.

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