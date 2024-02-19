У Маріуполі – вибухи і вогонь: можливо, збито літак

За словами Андрющенкка, впав або ворожий літак, або БПЛА літакового типу, але розміром з літак.

В окупованому Маріуполі 19 лютого було чутно вибухи, під час яких місцеві жителі заявили про падіння охопленого вогнем літака.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Не просто гучно, але вогонь! Повідомляють про падіння палаючого літака в районі с. Рибацьке", – йдеться в заяві.

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В місті надалі лунають вибухи. Водночас росіяни стверджують про начебто збиття над морем у районі Маріуполя ракети ATACMS.

"Ну ви зрозуміли, так? АТАКАМС, ага. Знаєте, цілком можливий варіант "дружнього вогню". Най десь тут свій "атакамс" пошукають, ага", – прокоментував заяви росіян Андрющенко.

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У місцевих пабліках люди діляться побаченим та почутим у Маріуполі:

"Вибухи чутно було".

"Я подумала, що в сусідів щось впало. А це виявилось от воно що".

"Літак збили, впав у море".

"Збили винищувач наче".

"Я бачив, як щось горяще падало. Район не писатиму".

Згодом Андрющенко додав, що з огляду "на досвід наших джерел інформації", у Маріуполі впав або ворожий літак, або БПЛА літакового типу, але розміром з літак.

"Скажімо так – тут почекаємо, що скажуть наші Повітряни сили. Вони точно встановлять, що це було. Але з огляду на реакцію росіян та навіть спробу розігнати тезу "срочно на подлете к Мариуполю был збит вражеский истребитель" , чекаємо на добрі новни", – написав радник мера в Мережі.

Нагадаємо, 17 лютого українські війська знищили три російські літаки Су-34 та Су-35 на сході держави.

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