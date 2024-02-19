Збиття чотирьох ворожих винищувачів: Ігнат розповів про наслідки для РФ

Авіація Росії за два дні втратила чотири винищувачі – три Су-34 та один Су-35, які надокучали КАБами на східному напрямку. Окупанти після чергової поразки на фронті проводять радіолокаційну розвідку, шукають, де ж і що їх знищило.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Як це було і в попередні рази – вони вивчають, піднімають А-50, Іл-22 і проводять радіолокаційну розвідку, шукають, де ж і що їх знищило. Так противник робив і в ці дні, намагався виявити наші системи, де вони перебувають. Застосовував літаки дальнього радіолокаційного виявлення і також запускав протирадіолокаційні ракети Х-31П поряд із КАБами. Обстріл КАБами звісно продовжувався, але вже абсолютно не так інтенсивно, як при цих подіях щодо Авдіївки", - пояснив він.

Ігнат також прокоментував, чи могли катапультуватися російські пілоти. Він зауважив, що тут треба дані української розвідки.

"Катапультувався і вистрілила катапульта – це не значить, що пілот вижив при цьому катапультуванні. Відбувається процес збивання літака, зенітна ракета прошиває тисячами вражаючих елементів літак. Відповідно, є шанси вижити у пілота, але є і не вижити. Міністерство оборони Росії, чи міністерство нападу, як їх називають, не визнає жодного у їхніх зведеннях. Але в пабліках з'являються певні елементи "зради", покривають перемогою з Авдіївки свої втрати", - резюмував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, Коваленко прокоментував збиття чотирьох літаків РФ.

Керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк пояснила, як це вплине на ситуацію на фронті.

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