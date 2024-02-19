F-16 у червні: Ігнат прокоментував інформацію щодо термінів передавання літаків Україні

Йдеться не лише про передавання, а й про подальше обслуговування літаків.

Західні партнери готові передати Україні F-16. Йшлося навіть про те, що винищувачі можуть з'явитися на території нашої держави у червні, проте оцінювати терміни наразі складно.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник повітряних сил Юрій Ігнат.

"Я, мабуть, тільки тим і займаюся, що коментую чи спростовую те, що говорять різні політики за океаном, в Європі й у нас в Україні щодо термінів можливих передачі, навчання, підготовки інфраструктури і так далі. Єдине, що можу підтвердити – дійсно є план дій, він відбувається, літаки готові передати наші партнери Україні", – каже він.

Проте йдеться не лише про передавання, а й про подальше обслуговування літаків, фінансування цього процесу, модернізацію F-16, постійний ремонт. Країни, які нам передають літаки, також сприяють у підготовці пілотів, у навчанні інженерів, офіцерів, наземного персоналу, інших.

"Оплачувати навчання також потрібно. Тому й створена авіаційна коаліція з багатьох країн, які дозволяють нам ці процеси робити одночасно, аби в якийсь момент найближчим часом, уже б хотілося сказати цей термін, коли з'являться перші F-16 в небі і допоможуть відігнати окупанта подалі від кордонів", – говорить речник ПС ЗСУ.

За словами Ігната, ми вже адаптовуємо інфраструктуру під цей тип літака. Адаптація – те, що дозволить цьому літаку виконувати завдання з наших злітно-посадкових смуг і утримуватись на наших аеродромах.

"Тому про терміни не будемо казати, але нам якомога швидше потрібен цей літак", – підсумував він.

Нагадаємо, Україна перебуває на шляху до отримання американських винищувачів F-16. Це може статися в червні.

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