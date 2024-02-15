F-16 скоро будуть в Україні: Буданов потішив хорошими новинами

Західні сучасні винищувачі F-16 можуть бути в Україні уже навесні.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов після засідання "Рамштайну" у коментарі Фактам ICTV.

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За його словами, зараз відбувається фінальний етап у питанні передання цих літаків для українських пілотів.

"Щодо F-16 питання вирішено. Я думаю, що всі знають. Тут були подробиці, але вони стосуються технічних питань, передання, готовності приймати, інфраструктури, готовності до обслуговування цих літаків, підготовки льотного та аеродромного складу. Це суто технічні питання. Але питання вирішено", - наголосив Буданов.

Він додав, що станом на зараз українські пілоти завершують навчання на F-16.

"Це вже швидко. Це фінальний етап. Ви ж знаєте, що наші пілоти закінчують навчання, тож всі можуть вирахувати. Це не так вже й важко. Я сподіваюсь, що саме весною їх і побачимо", - констатував головний розвідник.

Нагадаємо, 14 лютого відбувся черговий "Рамштайн". Міністр оборони Рустем Умєров розповів, про яку зброю для України домовилися.

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