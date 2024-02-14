Винищувачі F-16 для України: Канада ухвалила важливе рішення

Україна отримає від Канади 60 мільйонів доларів на підтримку винищувачів F-16. Ці кошти будуть використані на обслуговування бойових літаків.

Про це оголосив у середу, 14 лютого, міністр оборони Канади Білл Блер під час засідання Контактної групи з питань оборони України (так званого “Рамштайну”) в Брюсселі.

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"Цей внесок спирається на раніше оголошену підтримку Канадою Коаліції з підготовки F-16 для України... Канада сприятиме навчанню, надаючи цивільних інструкторів, літаки та допоміжний персонал, найнятий за контрактом з монреальською компанією Top Aces Inc. Ця підтримка оцінюється приблизно в 15 мільйонів доларів США та триватиме від лютого 2024 року до 2025 року. Канада також проводить навчання англійської мови для військовослужбовців ВПС України в мовній школі Збройних сил Канади”, - йдеться у повідомленні Міністерства оборони Канади.

Виділені Канадою кошти допоможуть отримати життєво необхідні матеріали та обладнання для F-16, наприклад запасні частини, озброєння, авіоніку та боєприпаси.

Останній внесок Канади є частиною нового фінансування військової допомоги Україні у розмірі 500 мільйонів доларів США , про який прем’єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у Києві в червні 2023 року .

Очікується, що цього року Нідерланди та Данія відправлять до Києва десятки літаків F-16, що стане важливим кроком у наданні Україні передової зброї для відбиття російської агресії. Терміни доставки залежать від успішної підготовки українських пілотів, а також від наявності в Україні достатньої логістики та інфраструктури для обслуговування літаків.

Нагадаємо, Україна отримає від західних союзників ще більш далекобійну зброю порівняно з наявною. Очікується, що винищувачі F-16 доправлять із ракетами дальністю 300-500 кілометрів.

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