Истребители F-16 для Украины: Канада приняла важное решение

Украина получит от Канады 60 миллионов долларов в поддержку истребителей F-16. Эти средства будут использованы для обслуживания боевых самолетов.

Об этом объявил в среду, 14 февраля, министр обороны Канады Билл Блэр во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемого "Рамштайна") в Брюсселе.

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"Этот вклад опирается на ранее объявленную поддержку Канадой Коалиции по подготовке F-16 для Украины... Канада будет способствовать обучению, предоставляя гражданских инструкторов, самолеты и вспомогательный персонал, нанятый по контракту с монреальской компанией Top Aces Inc. Эта поддержка оценивается примерно в 15 миллионов долларов США и продлится с февраля 2024 по 2025 год. Канада также проводит обучение английскому языку для военнослужащих ВВС Украины в языковой школе Вооруженных сил Канады”, — говорится в сообщении Министерства обороны Канады.

Выделенные Канадой средства помогут получить жизненно необходимые материалы и оборудование для F-16, например, запасные части, вооружение, авионику и боеприпасы.

Последний вклад Канады является частью нового финансирования военной помощи Украине в размере 500 миллионов долларов США, о котором премьер-министр Джастин Трюдо объявил в Киеве в июне 2023 года.

Ожидается, что в этом году Нидерланды и Дания отправят в Киев десятки самолетов F-16, что станет важным шагом по предоставлению Украине передового оружия для отражения российской агрессии. Сроки доставки зависят от успешной подготовки украинских пилотов, а также наличия в Украине достаточной логистики и инфраструктуры для обслуживания самолетов.

Напомним, Украина получит от западных союзников еще более дальнобойное оружие по сравнению с имеющимся. Ожидается, что истребители F-16 будут доставлены с ракетами дальностью 300-500 километров.

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