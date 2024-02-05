F-16 для Украины: в Нидерландах сделали потрясающее заявление

Общее количество истребителей составит 24 единицы.
Нидерланды поставят Украине дополнительно еще шесть истребителей F-16.
Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в X.
"Министерство обороны Нидерландов готовит к доставке в Украину еще 6 истребителей F-16. Это доводит общее количество до 24 F-16. Преимущество России в воздухе важно для противодействия российской агрессии", — говорится в ее сообщении.
Напомним, ранее в Министерстве страны предположили, что западные истребители будут в Украине уже в этом году.
К слову, командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев анонсировал появление в Украине истребителей F-16 с ракетами на 300-500 км.
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