F-16 для України: у Нідерландах зробили приголомшливу заяву

Загальна кількість винищувачів становитиме 24 одиниці.
Нідерланди поставлять Україні додатково ще шість винищувачів F-16.
Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен у X.
"Міністерство оборони Нідерландів готує до доставки в Україну ще 6 винищувачів F-16. Це доводить загальну кількість до 24 F-16. Перевага Росії в повітрі є важливою для протидії російській агресії", - йдеться у її повідомленні.
Зауважимо, раніше у Міністерстві країни припустили, що західні винищувачі будуть в Україні вже цьогоріч.
До слова, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв анонсував появу в Україні винищувачів F-16 із ракетами на 300-500 км.
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