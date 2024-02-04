"Це затягує війну в Україні": Жданов вказав на небезпеку

Країна-агресорка Росія формує свій пул прихильників — коаліцію тих, хто її підтримує. Як наслідок це затягує війну в Україні, однак вона не може тривати нескінченно.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

“У нас є свій пул партнерів, які нам допомагають — коаліція в форматі “Рамштайн”. Російська Федерація теж формує свою коаліцію тих, хто її підтримує. Тут головний фактор — це Іран і Китай. І, скоріше за все, Китаю вигідно торгуватися за свою зовнішньополітичну позицію, тому вони і самі постачають обладнання постачають Росії всупереч санкцій, і газ купують в Росії — платять валюту. І санкційні товари типу мікрочіпів постачають. Можливо, через Північну Корею зброю. Значить так вигідно Китаю. На жаль, на кожну дію є протидія. От Китай сьогодні з Росією разом у нашій особі протидіють західному світу”, — каже Олег Жданов.

За його словами, це затягує війну в Україні, однак вона не може тривати нескінченно.

“Є низка факторів, які впливають і на економіку, і на фінанси, і на військове питання. Причому, як у нас, так і в Російської Федерації. У РФ ситуація у порівнянні з нами набагато гірша в цих сферах, крім військової. Тому я би не сказав, що нескінченно довго, але те, що, на жаль, вона затягується — так”, — розповів військовий експерт.

Нагадаємо, ексзаступник начальника Генштабу, генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів, що в ЗСУ дуже непроста ситуація зі снарядами на фронті: бійці можуть запускати лише п’ять-сім тисяч боєприпасів на день, тоді як окупанти — 50-70 тисяч. А допомога від Європи зі снарядами просувається дуже повільно.

Читайте також: