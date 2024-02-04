Україна і Польща спільно вироблятимуть зброю – ОП

Польща виділила кредит на спільне з Україною виробництво зброї.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що Польща виділила кредит на спільне виробництво зброї з Україною.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

Жовква розповів, що Польща долучилася до Вільнюської декларації країн "Великої сімки" (G7) щодо гарантій безпеки для України тільки 22 січня, коли зокрема відбувся візит польського прем'єр-міністра Дональда Туска в Київ та його зустріч з представниками керівництва держави.

"Польща виділила кредит на спільне виробництво зброї між Україною і Польщею. Це дуже важливо. Ми маємо компоненти польської зброї, які вже постачаються, і воюють в Україні. А нам потрібно більше", -зауважив заступник керівника ОП.

За словами Жовкви, зараз сильно змінилася "тональність і атмосфера розмов з нинішнім польським урядом".

Він також додав, що 2 лютого під час зустрічі з керівником канцелярії прем'єр-міністра обговорювався початок переговорів про гарантії безпеки для України.

Також йшлося про можливість реалізації пропозицію Туска щодо створення координаційного механізму у сфері євроінтеграції, сказав заступник керівника ОПУ.

Нагадаємо, Дуда суперечливо висловився про Крим, але після критики президент зробив нову заяву.

Читайте також: