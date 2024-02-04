Украина и Польша будут совместно производить оружие – ОП

Польша выделила кредит на совместное с Украиной производство оружия.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что Польша выделила кредит на совместное производство оружия с Украиной.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Жовква рассказал, что Польша присоединилась к Вильнюсской декларации стран "Большой семерки" (G7) о гарантиях безопасности для Украины только 22 января, когда состоялся визит польского премьер-министра Дональда Туска в Киев и его встреча с представителями руководства государства.

"Польша выделила кредит на совместное производство оружия между Украиной и Польшей. Это очень важно. Мы имеем уже поставляемые компоненты польского оружия и воюют в Украине. А нам нужно больше", — отметил заместитель руководителя ОП.

По словам Жовквы, сейчас сильно поменялась "тональность и атмосфера разговоров с нынешним польским правительством".

Он также добавил, что 2 февраля в ходе встречи с руководителем канцелярии премьер-министра обсуждалось начало переговоров о гарантиях безопасности для Украины.

Речь также шла о возможности реализации предложения Туска о создании координационного механизма в сфере евроинтеграции, сказал заместитель руководителя ОПУ.

Напомним, Дуда противоречиво высказался о Крыме, но после критики президент сделал новое заявление.

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